Создание сайтов для хобби и бизнеса под ключ. Качественно, быстро, надежно.

Добрый день!

Меня зовут Роман, я создаю сайты для бизнеса. В основном, это одностраничные и многостраничные Landing'и.

Мои работы :

http://archilibra.ru - мультивендорный сайт для продажи контента разными продавцами с выплатой % хозяину площадки

http://sibincom.ru - лэндинг с видео модулем.

http:// prom-point.ru

http://dominion-instrument.ru

http://elion-tehbno.ru

Сайты металлоообрабатыапющего оборудования.

Если вы заинтересованы в сотрудничестве - пишите в любое время.