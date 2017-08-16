Создание сайтов для хобби и бизнеса под ключ. Качественно, быстро, надежно.
Добрый день!
Меня зовут Роман, я создаю сайты для бизнеса. В основном, это одностраничные и многостраничные Landing'и.
Мои работы :
http://archilibra.ru - мультивендорный сайт для продажи контента разными продавцами с выплатой % хозяину площадки
http://sibincom.ru - лэндинг с видео модулем.
http:// prom-point.ru
Сайты металлоообрабатыапющего оборудования.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве - пишите в любое время.
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