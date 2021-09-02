Команда молодых амбициозных специалистов с опытом разработки коммерческих и учебных проектов

Привет!

Мы /dev/void - команда студентов технического вуза, желающих набраться побольше опыта в командном взаимодействии и веб-разработке. У нас уже есть опыт в разработке сервисов, ознакомиться с работами можно на нашем сайте! Обратившись к нам, вы получите качественную работу по небольшой цене и в установленные сроки. Мы мечтаем сломать стереотип о молодых разработчиках!

Разрабатываем веб-приложения любой сложности и всех типов.

Технологии

Backend: Python, Django, MySQL, Docker

Frontend: HTML, CSS, JS (ES6+), Vue.js, Materialize

Наше портфолио

dev-void.ru

Станьте нашим первым заказчиком на этой платформе и получите выгодные условия:

Скидка на работу 50%

Пост-оплата

Бесплатные правки и гарантия поддержки веб-приложения

Email: [email protected]

VK: https://vk.com/danuzh1k