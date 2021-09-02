Команда молодых амбициозных специалистов с опытом разработки коммерческих и учебных проектов
Привет!
Мы /dev/void - команда студентов технического вуза, желающих набраться побольше опыта в командном взаимодействии и веб-разработке. У нас уже есть опыт в разработке сервисов, ознакомиться с работами можно на нашем сайте! Обратившись к нам, вы получите качественную работу по небольшой цене и в установленные сроки. Мы мечтаем сломать стереотип о молодых разработчиках!
Разрабатываем веб-приложения любой сложности и всех типов.
Технологии
Backend: Python, Django, MySQL, Docker
Frontend: HTML, CSS, JS (ES6+), Vue.js, Materialize
Наше портфолио
Станьте нашим первым заказчиком на этой платформе и получите выгодные условия:
- Скидка на работу 50%
- Пост-оплата
- Бесплатные правки и гарантия поддержки веб-приложения
Email: [email protected]
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