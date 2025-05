Rus. Добрый день! Меня зовут Даниил. Хочу предложить вам свои услуги копирайтера, есть неплохой стаж работы. Увлекаюсь написанию текстов и хотел бы помочь вам в этом.

Eng. Hello! My name is Daniel. I would like to offer you my services as a copywriter; I have considerable experience in this field. I am passionate about writing texts and would love to assist you with it.