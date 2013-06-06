Создание, развитие, совершенствование брендов на рынке продуктов и услуг массового потребления.
Имею более чем десятилетний опыт работы на рынке FMCG, высшее профильное образование.
В числе клиентов присутствуют компании – «Арнест», «UPECO», «Техноэкспорт», «Dental-Kosmetik GmbH», «Aquanika», «SM Michel Laboratory», «Klever Kompany», «Chante»
Разработка особого, отличающегося от конкурентов образа марки, способного мотивировать потребителей к совершению покупки. Разработка системы навигации продуктовой линейки.
Дизайн рекламных материалов. Подготовка проектов любой сложности для печати.
Фотосъемка. Рисунок.
Выстраиваю долгосрочные, взаимовыгодные отношения с каждым заказчиком.
Ответственная и дисциплинированная, устойчива к стрессам.
Предоплата 40%.
- "Моя прелесть" Арнест320 просмотров
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