Понимание стратегичес. и маркетинговых задач клиента, как своих собственных

Создание, развитие, совершенствование брендов на рынке продуктов и услуг массового потребления.

Имею более чем десятилетний опыт работы на рынке FMCG, высшее профильное образование.

В числе клиентов присутствуют компании – «Арнест», «UPECO», «Техноэкспорт», «Dental-Kosmetik GmbH», «Aquanika», «SM Michel Laboratory», «Klever Kompany», «Chante»

Разработка особого, отличающегося от конкурентов образа марки, способного мотивировать потребителей к совершению покупки. Разработка системы навигации продуктовой линейки.

Дизайн рекламных материалов. Подготовка проектов любой сложности для печати.

Фотосъемка. Рисунок.

Выстраиваю долгосрочные, взаимовыгодные отношения с каждым заказчиком.

Ответственная и дисциплинированная, устойчива к стрессам.

Предоплата 40%.