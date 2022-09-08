DARYAKULAKOVA28

Копирайтер со вкусом денег. Ты просто не сможешь,не продать свой продукт,через мой текст. Напишу продающий текст для твоих услуг.Рабтаю по дедлайну

Меня зовут Дарья,я практикующий копирайтер-маркетолог.

Пишу продающие тексты для бизнеса. Анализирую ЦА, конкурентов и создаю уникальный цепляющий текст,который продает.

Ко мне обращаются,когда хотят повысить продажи своего продукта за счет продающих текстов,привлечь новых клиентов из социальных сетей и превратить читателей в покупателей.

Я сделаю так,чтобы ваши тексты дочитали до конца,привлекли новых клиентов.

Моя цель-помогать развивать бренд.Привести бизнес из оффлайн в онлайн и не боятся выйти на новый уровень жизни

Пишите в директ,или месенджеры 89780094749