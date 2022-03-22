Графический и UI&UX дизайнер. Делаю продающий дизайн!

Всем привет! Расскажу немного о себе, что бы все могли познакомиться со мной. С самого детства я очень любила рисовать, любила что-то делать из бумаги, обожала красивые подделки, которые я мастерила. Когда настало время выбирать направление на которое я пойду учиться, мама не задумываясь предложила мне после 9 класса пойти в колледж на специальность дизайн. Я недолго думая и поискав еще варианты поняла, что это и в правду самое подходящее для меня направление, по крайней мере на данный момент. Мне стало это очень интересно, я была уверена, что это то, что мне надо. В итоге не замедляя я ушла после 9 класса в колледж, поступила на специальность «графический дизайн». Четыре года пролетели не заметно, я стала дипломированный специалистом в данной сфере. За то время пока я училась, профессия дизайнера и специалисты в этой области стали очень востребованными. Сейчас много курсов и так же много дизайнеров, которые прошли такие курсы. Но я рада, что я получила обширное образование в этой области, эти четыре года дали мне много практики, так же много теоретического материала в разных смежных сферах, для более полного понимания как работает дизайн. Ведь создание качественного продающего, дизайна это не только создание красивой картинки!