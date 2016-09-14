DBBezrukov

Сведения об опыте работы:
2014 – 2016 – Институт образования НИУ «Высшая школа экономики», стажер-исследователь.
2015 - Министерство образования и науки РФ, стажер.
2011 – 2014 – ГБОУ «Московский центр технологической модернизации образования» (Департамент образования города Москвы). Методист, рук. сектора учебно-методических разработок.
2007-2011 – ООО «Электронная школа» (Москва). Методист.
2005-2007 – Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово). Преподаватель, ст. преподаватель каф. философии.
2004-2004 – Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово). Преподаватель каф. экономической теории.
Сведения об образовании:
2014-2016 - НИУ «Высшая школа экономики», магистратура. Магистр по направлению "Государственное и муниципальное управление" в сфере образования ("доказательная образовательная политика")
1999-2004 – Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово). Специальность – «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)». Квалификация – «Экономист –менеджер».
2006-2009 – Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово). Аспирантура по специальности 09.00.11 «Социальная философия».
2007-2008 – Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово).
Ключевые навыки:
- Составление аналитических записок.
- Анализ данных в Excel (сводные таблицы, функция ВПР, функции группы "Анализ данных").
- Анализ данных с использованием прикладного ПО: количественный (Stata, R) и качественный анализа (Nvivo).
- Расшифровка интервью с помощью специализированного ПО (Express Scribe).
- Разработка и экспертиза образовательных программ (повышение квалификации) в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов.
- Разработка пользовательской (руководства пользователя и администратора) и учебно-методической документации по продукту (памятки, инструкции, методические рекомендации).
- Создание мультимедийных презентаций в PowerPoint (средства анимации + VBA). Работа в Adobe Photoshop.
- Формирование методологии проведения исследований (постановка целей, задач, исследовательские вопросы, используемые методы и инструментарий и др.).