DBBezrukov

Я вгрызаюсь в тело текста... Фундаментальность в работе.

Сведения об опыте работы:

2014 – 2016 – Институт образования НИУ «Высшая школа экономики», стажер-исследователь.

2015 - Министерство образования и науки РФ, стажер.

2011 – 2014 – ГБОУ «Московский центр технологической модернизации образования» (Департамент образования города Москвы). Методист, рук. сектора учебно-методических разработок.

2007-2011 – ООО «Электронная школа» (Москва). Методист.

2005-2007 – Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово). Преподаватель, ст. преподаватель каф. философии.

2004-2004 – Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово). Преподаватель каф. экономической теории.

Сведения об образовании:

2014-2016 - НИУ «Высшая школа экономики», магистратура. Магистр по направлению "Государственное и муниципальное управление" в сфере образования ("доказательная образовательная политика")

1999-2004 – Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово). Специальность – «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)». Квалификация – «Экономист –менеджер».

2006-2009 – Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово). Аспирантура по специальности 09.00.11 «Социальная философия».

2007-2008 – Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово).

Ключевые навыки:

Составление аналитических записок.

Анализ данных в Excel (сводные таблицы, функция ВПР, функции группы "Анализ данных").

Анализ данных с использованием прикладного ПО: количественный (Stata, R) и качественный анализа (Nvivo).

Расшифровка интервью с помощью специализированного ПО (Express Scribe).

Разработка и экспертиза образовательных программ (повышение квалификации) в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов.

Разработка пользовательской (руководства пользователя и администратора) и учебно-методической документации по продукту (памятки, инструкции, методические рекомендации).

Создание мультимедийных презентаций в PowerPoint (средства анимации + VBA). Работа в Adobe Photoshop.

Формирование методологии проведения исследований (постановка целей, задач, исследовательские вопросы, используемые методы и инструментарий и др.).

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