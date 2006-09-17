Владимировна Ксенья DBExpertDBExpert
45 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Квалификация:
- опыт разработки программного обеспечения - 5 лет
- среда разработки серверных частей: SQL-Server
- проектирование структуры БД
- среды разработки клиентских частей: VisualStudio.Net, Access
- языки программирования: Sql, T-SQL, C# (WinForms, ADO.Net), VB.net, VBA
- Case-средства: Power Designer
Английский язык: чтение технической документации.
Образование:
Санкт-Петербургский Государственный Политехнический университет
Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и локальных систем
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