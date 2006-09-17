DBExpert

Владимировна Ксенья DBExpert

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Квалификация:

- опыт разработки программного обеспечения - 5 лет

- среда разработки серверных частей: SQL-Server

- проектирование структуры БД

- среды разработки клиентских частей: VisualStudio.Net, Access

- языки программирования: Sql, T-SQL, C# (WinForms, ADO.Net), VB.net, VBA

- Case-средства: Power Designer

Английский язык: чтение технической документации.

Образование:

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический университет

Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и локальных систем