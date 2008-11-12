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Дмитрий Яковлев DDDDDDD

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет портал авто-тематики

    $3000

    Обязанности: 1. Создание объемного многофункционального интернет портала авто-тематики с использованием PHP, mySQL, AJAX. 2. Обязательное использование web 2.0; 3. Использовать модульный принцип построения, каталог ...

    PHPMySQLAjax
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайтов. Только Москва и область.

    $3000

    Требования: - проживание Москва‚ Московская обл. - знание связки php mySQL‚ java script‚ аякс; - опыт в разработки производительных систем; - опыт работы по созданию сайтов; - креативное мышление; Обязанности: - разработка сайта; - общие ...

    PHPMySQLСайт на PHPJava
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайтов. Только Москва и область.

    $2500

    Требования: - проживание Москва‚ Московская обл. - знание связки php mySQL‚ java script‚ аякс; - опыт в разработки производительных систем; - опыт работы по созданию сайтов; - креативное мышление; Обязанности: - разработка сайта; - доработка ...

    PHPMySQLJava
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайтов Только Москва и область

    $2500

    Требования: - проживание Москва‚ Московская обл. - знание связки php mySQL‚ java script‚ аякс; - опыт в разработки производительных систем; - опыт работы по созданию сайтов; - креативное мышление; Обязанности: - разработка сайта; - доработка уже имеющихся компонентов сайта; Условия: - ваши резюме с ...

    PHPMySQLJava
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад