Обязанности: 1. Создание объемного многофункционального интернет портала авто-тематики с использованием PHP, mySQL, AJAX. 2. Обязательное использование web 2.0; 3. Использовать модульный принцип построения, каталог ...
- $3000Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $3000
Требования: - проживание Москва‚ Московская обл. - знание связки php mySQL‚ java script‚ аякс; - опыт в разработки производительных систем; - опыт работы по созданию сайтов; - креативное мышление; Обязанности: - разработка сайта; - общие ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $2500
Требования: - проживание Москва‚ Московская обл. - знание связки php mySQL‚ java script‚ аякс; - опыт в разработки производительных систем; - опыт работы по созданию сайтов; - креативное мышление; Обязанности: - разработка сайта; - доработка ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Требования: - проживание Москва‚ Московская обл. - знание связки php mySQL‚ java script‚ аякс; - опыт в разработки производительных систем; - опыт работы по созданию сайтов; - креативное мышление; Обязанности: - разработка сайта; - доработка уже имеющихся компонентов сайта; Условия: - ваши резюме с ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад