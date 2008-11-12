Требования: - проживание Москва‚ Московская обл. - знание связки php mySQL‚ java script‚ аякс; - опыт в разработки производительных систем; - опыт работы по созданию сайтов; - креативное мышление; Обязанности: - разработка сайта; - доработка уже имеющихся компонентов сайта; Условия: - ваши резюме с ...