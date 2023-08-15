Візуалізація
Вітаю вас у моєму портфоліо, де я із задоволенням представлю вам свої роботи та досягнення у світі візуалізації. Моя пристрасть до створення віртуальних світів привела мене до захоплюючої подорожі, в якій я втілюю ідеї у неймовірно реалістичні зображення.
Про мене:
Я - візуалізатор з досвідом роботи в галузі візуалізації більше 2 років. У мене злилися творчість та технічні навички, що дозволяє мені створювати приголомшливі візуалізації ваших проектів.
За більш детальною інформацією пишіть на електронну пошту: [email protected] або WhatsApp: https://lnkd.in/eN5FM9_E
Портфолио
- Визуалізація інтер'єру4 просмотра
Интерьеры и Экстерьеры
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