DEADmarozZ

Архитектор-дизайнер

Образование высшее.

УралГАХА Уральская государственная архитектурно-художественная академия

Факультет «Архитектура»

Архитектурное 3D моделирование и визуализация

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ:

1. Мы беремся за работу только в случае, если можем выполнить задание в полном объеме и с требуемым уровнем качества.

2. Мы реально оцениваем свои силы и стоимость услуг. Мы не работаем бесплатно.

3. Перед началом работы мы убеждаемся, что правильно поняли все требования и пожелания заказчика.

4. Мы беремся за работу, когда нас полностью устраивает оплата. Мы не просим «добавить» или «убавить» в процессе выполнения задания.

5. Мы выполняем свои обязательства точно в срок и ждем того же от заказчика.

6. Мы не делаем ошибок. Если мы ошибаемся, то устраняем недочеты как можно быстрее и за собственный счет.

7. Мы всегда готовы предоставить заказчику портфолио для того, чтобы работодатель мог оценить уровень каждого из нас и выбрать лучшего исполнителя.

8. Мы делаем тестовое задание, если задание одно для всех и находится в открытом доступе.

9. Мы любим свою работу и дело, которым занимаемся.