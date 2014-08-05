DEADmarozZ

Образование высшее.
УралГАХА Уральская государственная архитектурно-художественная академия
Факультет «Архитектура»
Архитектурное 3D моделирование и визуализация
- 1) 3D моделирование зданий.
2) Планы этажей, фасады, разрезы.
3) Дизайн интерьера и экстерьера
3D Графика
1) 3d моделирование
2) 3d визуализация
Чертежи (2D Графика)
1) Обработка фотографий
2) Разного рода чертежи.
3) Оцифровка ..
- 3DMax+Vray, ArchiCAD, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Artlantis.
Кодекс фрилансера
1. Мы беремся за работу только в случае, если можем выполнить задание в полном объеме и с требуемым уровнем качества.
2. Мы реально оцениваем свои силы и стоимость услуг. Мы не работаем бесплатно.
3. Перед началом работы мы убеждаемся, что правильно поняли все требования и пожелания заказчика.
4. Мы беремся за работу, когда нас полностью устраивает оплата. Мы не просим «добавить» или «убавить» в процессе выполнения задания.
5. Мы выполняем свои обязательства точно в срок и ждем того же от заказчика.
6. Мы не делаем ошибок. Если мы ошибаемся, то устраняем недочеты как можно быстрее и за собственный счет.
7. Мы всегда готовы предоставить заказчику портфолио для того, чтобы работодатель мог оценить уровень каждого из нас и выбрать лучшего исполнителя.
8. Мы делаем тестовое задание, если задание одно для всех и находится в открытом доступе.
9. Мы любим свою работу и дело, которым занимаемся.
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Схема работы
- 1. знакомство с предстоящим делом … ->
2. предоплата 50%(меньше 50$-100%) и начинаю работать, заканчиваю и показываю результат ->
3. оплата 100% ->
4. исходники передаю после оплаты в 100% ->, а отзыв мне можете добавить после передачи мною исходников (и я вам соответственно).
Контакт
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