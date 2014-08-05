DEADmarozZ

Иван Морозов DEADmarozZ

 
32 годаРоссия/Екатеринбург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Архитектор-дизайнер

Образование высшее.

УралГАХА Уральская государственная архитектурно-художественная академия

Факультет «Архитектура»

Архитектурное 3D моделирование и визуализация

    1) 3D моделирование зданий.

    2) Планы этажей, фасады, разрезы.

    3) Дизайн интерьера и экстерьера

    3D Графика

    1) 3d моделирование

    2) 3d визуализация

    Чертежи (2D Графика)

    1) Обработка фотографий

    2) Разного рода чертежи.

    3) Оцифровка ..

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ:

    3DMax+Vray, ArchiCAD, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Artlantis.
Кодекс фрилансера

1. Мы беремся за работу только в случае, если можем выполнить задание в полном объеме и с требуемым уровнем качества.

2. Мы реально оцениваем свои силы и стоимость услуг. Мы не работаем бесплатно.

3. Перед началом работы мы убеждаемся, что правильно поняли все требования и пожелания заказчика.

4. Мы беремся за работу, когда нас полностью устраивает оплата. Мы не просим «добавить» или «убавить» в процессе выполнения задания.

5. Мы выполняем свои обязательства точно в срок и ждем того же от заказчика.

6. Мы не делаем ошибок. Если мы ошибаемся, то устраняем недочеты как можно быстрее и за собственный счет.

7. Мы всегда готовы предоставить заказчику портфолио для того, чтобы работодатель мог оценить уровень каждого из нас и выбрать лучшего исполнителя.

8. Мы делаем тестовое задание, если задание одно для всех и находится в открытом доступе.

9. Мы любим свою работу и дело, которым занимаемся.

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Схема работы

    1. знакомство с предстоящим делом … ->

    2. предоплата 50%(меньше 50$-100%) и начинаю работать, заканчиваю и показываю результат ->

    3. оплата 100% ->

    4. исходники передаю после оплаты в 100% ->, а отзыв мне можете добавить после передачи мною исходников (и я вам соответственно).

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Контакт

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CorelDRAW3ds MaxArchiCADPhotoshop