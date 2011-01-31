DEA Technologies

Основная цель DEA technologies – максимально освободить своих Клиентов от работ связанных с компьютерами, сайтом и продвижением в интернете.

Предлагаемый комплекс обслуживания разработан учитывая реальные нужды предпринимателей и является уникальной услугой в Латвии.

У клиентов DEA technologies появляется больше времени и ресурсов чтобы эффективно заниматься бизнесом и отдыхать.

Почему мы?

Компания DEA technologies - первое IT агентство полного цикла в Латвии. DEA technologies, создана группой компаний имеющих значительный опыт в сборке и обслуживании, создании сайтов, веб дизайне, поисковой оптимизации, размещении рекламы в интернете и маркетинге . Специалисты каждой из этих компаний являются профессионалами в своей области и внесли свое видение в создание идеальных IT услуг.

Экономия

DEA technologies предлагает лучшие цены на приобретение компьютеров, настройку и обслуживание.В предлагаемые услуги компании входит создание сайтов, продвижение сайтов, SEO оптимизацию, размещение интернет рекламы по минимальным ценам и с качественным результатом.

Заказ всех IT услуг у DEA technologies позволяет не тратить время на поиск, оценку, переговоры, координацию работ и другие взаимодействия с множеством фирм.

Отсутствие потребности в штатном IT персонале позволяет экономить рабочие места и обеспечение.

Комфорт

Специалисты компании решают любые вопросы связанные с покупкой компьютеров, их сборкой, настройкой, ремонтом и обслуживанием, с созданием сайта или интернет магазина, хостингом, а также раскруткой интернет проекта по всему миру.

Это позволяет заказчикам не тратить время на задачи связанные с инфраструктурой и направить его на развитие своего бизнеса.

Надежность

Компания обеспечивает Клентам дальнейшее обслуживание компьютеров и поддержку интернет сайтов и заинтересована в надежности используемых решений.

Специалисты компании рекомендуют только проверенные на собственном опыте решения.

По сравнению со штатными работниками, компания DEA technologies способна обеспечить непрерывную работу ваших компьютеров и домашней страницы независимо от отпусков, больничных и увольнений штатных работников. К услугам Клиентов компании не один специалист, а целая команда профессиональных техников, программистов, дизайнеров и маркетологов.

Ответственность

Все работы по закупке компьютеров, настройке, ремонту и обслуживанию, созданию сайта и вебдизайну, хостингу, SEO оптимизации, продвижению и рекламе в интернете рассматриваются совместно и осуществляются согласованно под управлением руководителя проекта из DEA technologies. В этом случае дополнительные поставщики услуг не нужны и DEA technologies несет полную ответственность за весь комплекс IT работ.

Специалисты компании имеют разноплановый опыт в реализации множества проектов: в сфере сборки и обслуживания компьютеров, в создании сайтов и веб дизайне, в раскрутке и продвижении сайтов. Это позволит найти наиболее эффективное решение в любой ситуации и реализовать его с наименьшими затратами.