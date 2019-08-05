DENTALMAGAZINE

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Первый в России профессиональный интернет-журнал для стоматологов и зубных техников.
Ежемесячно наш интернет-журнал читают более 100 000 специалистов стоматологической отрасли России и стран СНГ.
Здесь вы найдете научные, практические и обучающие статьи по различным направлениям стоматологии, клинические случаи, новости, обзоры новинок, интервью с известными представителями специальности, также в видео формате.
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