DENTALMAGAZINE.RU

Первый в России профессиональный интернет-журнал для стоматологов и зубных техников.

Ежемесячно наш интернет-журнал читают более 100 000 специалистов стоматологической отрасли России и стран СНГ.

Здесь вы найдете научные, практические и обучающие статьи по различным направлениям стоматологии, клинические случаи, новости, обзоры новинок, интервью с известными представителями специальности, также в видео формате.

Регулярно для наших читателей мы размещаем анонсы предстоящих конгрессов, авторских курсов, лекций, семинаров и мастер-классов, о которых можно узнавать в нашем разделе «Образование».

Огромное количество компетентной профессиональной информации и ежедневное обновление контента делают его незаменимым и актуальным источником знаний для профессионала.