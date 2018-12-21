Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Кушнир Денис, специалист по рекламе РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ.

Могу грамотно, качественно и эффективно настроить рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в ваш бизнес.

Проблемы бизнеса:

- нужны клиенты?

- нужна реклама продукции или услуги?

- анализ спроса на вашу продукцию или услугу?

- нужна дешёвая реклама?

Решение этих проблем:

- постоянный поток новых клиентов

- увеличение посещаемости сайта

- полный контроль рекламной компании

Что входит в настройку рекламной компании в РСЯ:

-провожу аудит вашего сайта; -анализирую предложение (Ofer) на сайте;

-провожу анализ ваших конкурентов с рекомендациями;

-осуществлю аудит вашего сайта, т.е. как улучшить ваш сайт, что бы реклама сработала эффективней.

И это всё за Ваш отзыв!!!

- сбор ключевых фраз вручную;

- создаю продающие объявления (заголовки, тексты,подбор и усиление картинок);

- создаю рекламную кампанию по структуре 1 ключевая фраза – 1 группа объявлений.

- осуществляю расчёт рекламного бюджета (в случае, если вы планируете запускать тестовую кампанию);

- создаю рекламную кампанию в интерфейсе Яндекс Директа на вашем аккаунте;

- создаю рекламную кампанию в Директ Коммандер;

- выставление ставок;

- анализ и оптимизация уже имеющейся рекламной кампании, а именно:

а) решение проблем маленького охвата;

б) решение проблем проигрывания аукциона РСЯ;

в) отключение убыточных элементов кампании;

г) снижение ставок на низкоэффективные элементы;

д) снижение стоимости конверсии и увеличение продаж;

- создание отдельной ретаргетинговой рекламной кампании исходя из статистики данных Яндекс Метрики.

Гарантирую своевременное выполнение работы. Моя задача максимально охватить всю Вашу целевую аудиторию и максимально снизить цену на клик.

И это всего лишь за:

-тестовая рекламная компания 4 000 руб.

-основная рекламная компания (РК) 6 000 руб.

-ведение РК 4 000 руб. в месяц.

-ретаргетинг 4 000 руб.

Что скажите?

Напишите ваши контакты и пожелания, и я,свяжусь с вами в ближайшее рабочее время.

Тел.: + 7 (978)877-44-17 WhatsApp: + 7 (978) 877-44-17 Viber:+ 7 (978) 877-44-17 Skype: deonis10031981