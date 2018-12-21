Меня зовут Кушнир Денис, специалист по рекламе РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ.
Могу грамотно, качественно и эффективно настроить рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в ваш бизнес.
Проблемы бизнеса:
- нужны клиенты?
- нужна реклама продукции или услуги?
- анализ спроса на вашу продукцию или услугу?
- нужна дешёвая реклама?
Решение этих проблем:
- постоянный поток новых клиентов
- увеличение посещаемости сайта
- полный контроль рекламной компании
Что входит в настройку рекламной компании в РСЯ:
-провожу аудит вашего сайта; -анализирую предложение (Ofer) на сайте;
-провожу анализ ваших конкурентов с рекомендациями;
-осуществлю аудит вашего сайта, т.е. как улучшить ваш сайт, что бы реклама сработала эффективней.
И это всё за Ваш отзыв!!!
- сбор ключевых фраз вручную;
- создаю продающие объявления (заголовки, тексты,подбор и усиление картинок);
- создаю рекламную кампанию по структуре 1 ключевая фраза – 1 группа объявлений.
- осуществляю расчёт рекламного бюджета (в случае, если вы планируете запускать тестовую кампанию);
- создаю рекламную кампанию в интерфейсе Яндекс Директа на вашем аккаунте;
- создаю рекламную кампанию в Директ Коммандер;
- выставление ставок;
- анализ и оптимизация уже имеющейся рекламной кампании, а именно:
а) решение проблем маленького охвата;
б) решение проблем проигрывания аукциона РСЯ;
в) отключение убыточных элементов кампании;
г) снижение ставок на низкоэффективные элементы;
д) снижение стоимости конверсии и увеличение продаж;
- создание отдельной ретаргетинговой рекламной кампании исходя из статистики данных Яндекс Метрики.
Гарантирую своевременное выполнение работы. Моя задача максимально охватить всю Вашу целевую аудиторию и максимально снизить цену на клик.
И это всего лишь за:
-тестовая рекламная компания 4 000 руб.
-основная рекламная компания (РК) 6 000 руб.
-ведение РК 4 000 руб. в месяц.
-ретаргетинг 4 000 руб.
Что скажите?
Напишите ваши контакты и пожелания, и я,свяжусь с вами в ближайшее рабочее время.
Тел.: + 7 (978)877-44-17 WhatsApp: + 7 (978) 877-44-17 Viber:+ 7 (978) 877-44-17 Skype: deonis10031981