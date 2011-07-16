Основные программы: CorelDRAW, Photoshop,
InDesign», After effect, Maxon «CINEMA 4D».
Разработал фирменный стиль для:
Холдинг «Хитон».
ГОССМЭП. Подразделение МВД
НПО «Провет».
Туристическое Агентство «Terra incognita».
Фирма «Яртарио» - Недействующая в данное время.
Фирма «Ярстройинвест»
РА «Медиа-контакт»
РА «ЯН» рекламное подразделение
«Ярославской недели»
ООО «Меркурий»
Название ресторана Д.О. Прибрежный, «Тихая заводь», фирм-стайл в разработке.
Слоганы:
Компания «Паркет Профи» - «Сильный пол – это паркет»
Норский Керамический завод – «Элементарные частицы архитектуры»,
«От стандарта к искусству».
Холдинг «Хитон» - «Разнообразие в возможностях – постоянство в качестве»
- «Легко устанавливая прочные связи»
«Андриевский
приват-банк» - «Взгляд, брошенный за грань»
Так же имею поверхностные навыки в создании видеороликов и 3D.
Контактная информация:
skype: DEStinIGNER
E-mail: [email protected]
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