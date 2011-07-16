Дизайнер, полиграфия.

Основные программы: CorelDRAW, Photoshop,

InDesign», After effect, Maxon «CINEMA 4D».

Разработал фирменный стиль для:

Холдинг «Хитон».

ГОССМЭП. Подразделение МВД

НПО «Провет».

Туристическое Агентство «Terra incognita».

Фирма «Яртарио» - Недействующая в данное время.

Фирма «Ярстройинвест»

РА «Медиа-контакт»

РА «ЯН» рекламное подразделение

«Ярославской недели»

ООО «Меркурий»

Название ресторана Д.О. Прибрежный, «Тихая заводь», фирм-стайл в разработке.

Слоганы:

Компания «Паркет Профи» - «Сильный пол – это паркет»

Норский Керамический завод – «Элементарные частицы архитектуры»,

«От стандарта к искусству».

Холдинг «Хитон» - «Разнообразие в возможностях – постоянство в качестве»

- «Легко устанавливая прочные связи»

«Андриевский

приват-банк» - «Взгляд, брошенный за грань»

Так же имею поверхностные навыки в создании видеороликов и 3D.

Контактная информация:

skype: DEStinIGNER

E-mail: [email protected]