Нужен человек со знанием PHP Perl, для создания и установки обменного пункта Webmoney <-> E-Gold Обязательно !: Опыт, рекомендации, наличае WM c атестатa.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
18 лет назад
Поднятие Выдачи в Яндексе, Гугле и Яху, увеличение PR, линки с жирных сайтов, доры, оптимизация сайтов по кейвордам итд
Живу в компьютере сижу на адиэсэле
для контактов асикю 192682+ноль+семь+ноль
Нужен человек со знанием PHP Perl, для создания и установки обменного пункта Webmoney <-> E-Gold Обязательно !: Опыт, рекомендации, наличае WM c атестатa.