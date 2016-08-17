О себе: Проекты и достижения

Плынов Дмитрий Геннадиевич – академик Международной Академии Творчества (до 1989 года – Академия Творчества СССР) писатель, художник, профессиональный психолог. Свою деятельность начинал в 1987 году, внештатным корреспондентом в областной газете. Учился на филологическом факультете. В 1992 году призван на службу в Пограничные войска, где продолжил свою деятельность в качестве автора и журналиста в военных СМИ. Имеет высшее образование в области психологии, педагогики, экономики, ученую степень кандидата наук. Серьезно увлечен живописью, имеет квалификацию «профессиональный художник, станковая живопись». Проведено множество выставок, как в России, так и за рубежом. Член Международного художественного фонда, Творческого союза профессиональных художников, Профессионального Союза художников, член Российского творческого Союза работников культуры, член Союза журналистов РФ с 2003 года. Как психолог является автором статей и монографий по вопросам творческого развития личности.В настоящий момент, продолжает свою литературную деятельность - автор ряда романов, миниатюр, эссе, сборников рассказов.Произведения Дмитрия Плынова опубликованы отдельным тиражом, в периодических изданиях, журналах. В 2009 году Дмитрием создана концепция периодического литературно-публицистического просветительского издания, целью которого является популяризация творческих инициатив регионов России и наших соотечественников за рубежом. Создание единого русскоязычного культурологического пространства, сохранение культурного наследия и создания базы к формированию культурного наследия будущих поколений. В 2010 году Концепция реализована – стал издаваться электронный литературно-публицистический просветительский журнал «Клаузура», учредителем и главный редактором которого по сей день остаётся Дмитрий Плынов. А в 2016 году журнал приобрёл «бумажный формат». Издание не коммерческое, финансируется только из личных средств Дмитрия Плынова. Журнал реализуется в крупнейших книжных домах Москвы «Библио-Глобус» и Московский Дом книги на Новом Арбате по себестоимости. Полученные средства направляются только на издание очередного выпуска журнала.В 2011 году Дмитрий Плынов реализует свой очередной культурологический проект - сетевое Общественное информационное агентство в области культуры и искусства «ПроАртИнфо». Учредителем и главным редактором которого становится он сам. Проект также не коммерческий.Плынов Д.Г. ведет активную просветительскую и общественную деятельность, направленную на сохранение исторической памяти народов России, популяризацию православия и христианства, как источника духовной мысли в России. Член Попечительского Совета объединения русскоязычных писателей и драматургов «Русский мост» под патронажем Фонда поддержки русского языка и литературы за рубежом.Достижение и поощрения:В 2004 году, Советом по Общественным наградам при Президенте РФ награжден орденом «Наградной крест «Защитнику Отечества» I степени.За участие в проекте подготовки Всероссийского издания «Россия и наш Президент», в 2004 году награжден Грамотой Политического Консультативного Центра РФ;В 2007 году Постановлением Центрального совета Всероссийского Союза Общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России», за вклад в популяризацию и развитие военного искусства и творчества награжден медалью «За Верность долгу и Отечеству».В 2009 году, как художник, вошел в каталог Галереи «Изограф» и Российской Академии художеств «Имена в искусстве России».В 2010 году награжден Дипломом Союза Дизайнеров Москвы за популяризацию I-ой Международной исторической выставки «Замки. Кремли. Дворцы».Лауреат Национальной литературной премии «Золотое Перо Руси» в 2011, 2013, 2014 годах:- 2011 год – за редакторскую деятельность и создание литературно-публицистического журнала «Клаузура»;- 2013 год – за серию интервью с деятелями культуры и искусства, в которых раскрывается духовное начало в творчестве;- 2014 год – за повесть «Свой чужой ребенок».2012 год - Гран-При литературного конкурса «Парнас», за рассказ «Я его три раза не простила».2013 год - награжден дипломом и благодарностью оргкомитета Первого Международного литературного конкурса-конференции им. Дмитрия Огмы «Последняя волна» за плодотворное сотрудничество и высокий профессионализм в экспертной оценке произведений участников конкурса;В 2013 году награжден Дипломом председателя Союза театральных деятелей (А.А. Калягин) за популяризацию театрального искусства и информационную поддержку Московского театрального фестиваля «Московская Обочина»;В 2014 году, по итогам IV Берлинского Международного литературного конкурса «Лучшая книга года 2014» среди русскоязычных писателей, роман Дмитрия Плынова «Обреченный на бескорыстие» получил первую премию. Роман признан в Германии «Книгой года - 2014».Роман «Обреченный на бескорыстие» повествует о духовных переживаниях и трансформации личности в переходный период от социалистического к капиталистическому строю в России. О том, как художник, утеряв «советские ценности» находится в поиске новых образов, задумав создать собирательный портрет человека «обреченного на бескорыстие».В 2014 году награжден Медалью «За солнечную деятельность», за повесть «Свой чужой ребенок». Медаль присуждается литераторам-педагогам.Это произведение, как считают критики, первое, за долгие годы, обращение писателей к подростковой теме. В книге описаны взаимоотношения 14-летних детей из разных слоёв общества. О первой любви, препонам которой становится «высокое положение» одних родителей и «низкий» социальный статус других. Следствие «не достойных» чувств – потеря духовности и превращение «славного ребенка» и потребителя и эгоиста. В 2015 годы награжден медалью Союза писателей России - Медаль «60 лет Союзу писателей» с формулировкой «За верность русскому слову». К соисканию была представлена повесть в рассказах «Завтрак с Варварой, или поговори со мною папа!».В этой книге в художественной форме повествуется о роли отца в воспитании детей. В частности, дочери. Произведение основано на личном опыте автора, где прототипом стала его дочь Варвара. Даже при нехватки свободного времени, отце находит возможность уделить ребенку время, выслушать его «маленькие» проблемы, серьезно отнестись к детским вопросам. В книге рассказывается о первых творческих экспериментах, о семейных ценностях и почитании старшего поколения. С 2014 года Дмитрий Плынов работал в Правительстве Москвы, начальником отдела «Пресс-служба» Как руководитель подразделения, отвечает за функционирование 28 сайтов округа: 13 сайтов управ районов, 13 сайтов электронных газет районов, официального сайта префектуры ЗАО и сайта окружной газеты «На Западе Москвы». Кроме того, организует деятельность редакции окружного печатного СМИ – газеты «На Западе Москвы», которая издается полумиллионным тиражом.В настоящий момент Дмитрий Плынов перешёл на свободный график работы. Готовит статьи для журналов, газет, сайтов по темам культуры и искусства, а также творческого развития личности. Пишет критические статьи, рецензии, репортажи, проводит профессиональные интервью.

Как интервьюер имеет большой опыт работы с деятелями культуры и искусства, популярными и известными людьми. В сети интернет можно найти много материалов.