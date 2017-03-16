Денис

Основной вид деятельности - это создание гибких адаптивных сайтов на 1с-битрикс, верстка дизайна из PSD в битрикс шаблон.

Возможна работа напрямую либо через ООО.

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