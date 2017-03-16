Денис
Основной вид деятельности - это создание гибких адаптивных сайтов на 1с-битрикс, верстка дизайна из PSD в битрикс шаблон.
Возможна работа напрямую либо через ООО.
JQuery CSS3 CorelDRAW JavaScript Yii Ajax ООП CMS Wordpress HTML5 Adobe Photoshop MySQL PHP5 PHP CSS 1С-Битрикс SQL Bootstrap jade Sass HTML LESS SVN Git
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Портфолио
- Квартиры посуточно в Красноярске171 просмотр
- Окна, жалюзи, рольставни "ТРОЯН"176 просмотров
- ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ140 просмотров
- Гостиница "Артель"126 просмотров
- Гостиница в квартирах кв Красноярске "Номерок"123 просмотра