Мануальное тестирование сайтов Manual testing WEB-site
Тестирование функциональности Functional testing
Кросс браузерное тестирование Cross-browser testing
Кросс платформенное тестирование Cros-platform testing
Тестирование GUI GUI testing
Регрессионное тестирование Regression testing
Опыт работы в Redmine \Mantis Experience in Redmine \ Manris
Теоретическое понимание HTML5 \ CSS Theoretical understanding HTML5 \ CSS
Опыт работы с OpenVPN Experience OpenVPN
Предоставлю отчётность в формате Excel \ Word