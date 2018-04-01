DIABLIKqq

Владимир Янгарцев DIABLIKqq

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Junior manual QA

Мануальное тестирование сайтов                                        Manual testing WEB-site

Тестирование функциональности                                         Functional testing

Кросс браузерное тестирование                                          Cross-browser testing

Кросс платформенное тестирование                                   Cros-platform testing

Тестирование GUI                                                                  GUI testing

Регрессионное тестирование                                                Regression testing

Опыт работы в Redmine \Mantis                                           Experience in Redmine \ Manris

Теоретическое понимание HTML5 \ CSS                              Theoretical understanding HTML5 \ CSS 

Опыт работы с OpenVPN                                                       Experience OpenVPN

Предоставлю отчётность в формате Excel \ Word

Тестирование сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
#75
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $150от 30 дней
#830