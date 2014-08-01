«…Работа - лучший способ наслаждаться жизнью…» Иммануил Кант. Работаю на ка

Есть хороший потенциал и желание развиваться дальше.

Главное для меня - это качественно выполненная работа, которая удовлетворяет условия клиента.

*Написание работ любого уровня в области медицины

*Копирайт/рерайт

*Переводчик- знание английского,немецкого,русского.иврита(все языки на уровне родного)

работала переводчиком 10 лет