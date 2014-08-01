«…Работа - лучший способ наслаждаться жизнью…» Иммануил Кант. Работаю на ка
Есть хороший потенциал и желание развиваться дальше.
Главное для меня - это качественно выполненная работа, которая удовлетворяет условия клиента.
*Написание работ любого уровня в области медицины
*Копирайт/рерайт
*Переводчик- знание английского,немецкого,русского.иврита(все языки на уровне родного)
работала переводчиком 10 лет
Нейминг и Слоганы
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Стихи, Песни и Проза
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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#3026
Редактирование и Корректура
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Переводы
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Копирайтинг
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#10405