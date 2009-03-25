DIGER

Иван DIGER

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Заливка файлов на хостинг

    $100

    Нужен человек с быстрым интернэтом , который может заливать оперативно файлы . 1 файл за час . плачу 100 WMR за каждый файл ... Нужно начать работать ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Заливка видео на сайт

    $100

    Необходим человек для заливки видео . Желательно Москва , провайдер Корбина , чтобы отдача в пакете была около 4 Мбит , с меньшей отдачей нету смысла работать 100 р ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Установка и настройка RTMP Сервера

    $250

    Здравствуйте , необходима помощь в установке настройке и консультации по серверам (red5, wowza, FMS). Обязателен опыт работы с одним из этих серверов. Необходимо помочь выбрать наиболее лучший ...

    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Стриминг MPEG-4 ( H.264) видео через плеер uppod

    $500

    Здравствуйте нужна консультация специалиста по вопросу настройки стриминга MPEG-4 ( H.264) видео через плеер uppod . Просьба писать только людей которые делали реально работающие решения. ICQ 229044088 оставлять предложения ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нейронные сети

    $5000

    Здравствуйте , интересует алгоритм на основе нейронных сетей для распознования графических приметивов . Нужен именно алгоритм выполненный как php , perl , питон скрипт или решение под линукс на основе приложений с API интерфйсом! ...

    PHPPython
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
$10
10 баллов
15 лет назад
Заливка файлов на хостинг
Отличный заказчик. Хорошо излагает требования, вовремя производит оплату. Рада была с ним сотрудничать.
Делает все быстро и качественно, не нужно долго обьяснять суть задачи, понимает на лету. Всем советую !!!
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