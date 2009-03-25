Нужен человек с быстрым интернэтом , который может заливать оперативно файлы . 1 файл за час . плачу 100 WMR за каждый файл ... Нужно начать работать ...
- $100Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Необходим человек для заливки видео . Желательно Москва , провайдер Корбина , чтобы отдача в пакете была около 4 Мбит , с меньшей отдачей нету смысла работать 100 р ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Здравствуйте , необходима помощь в установке настройке и консультации по серверам (red5, wowza, FMS). Обязателен опыт работы с одним из этих серверов. Необходимо помочь выбрать наиболее лучший ...Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Здравствуйте нужна консультация специалиста по вопросу настройки стриминга MPEG-4 ( H.264) видео через плеер uppod . Просьба писать только людей которые делали реально работающие решения. ICQ 229044088 оставлять предложения ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $5000
Здравствуйте , интересует алгоритм на основе нейронных сетей для распознования графических приметивов . Нужен именно алгоритм выполненный как php , perl , питон скрипт или решение под линукс на основе приложений с API интерфйсом! ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад