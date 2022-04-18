Образование высшее, 2017, Белорусский государственный университет, Экономический факультет, Менеджмент.
Есть опыт работы аналитиком и специалистом по интернет продвижению и веб-аналитике. Готовил большой объем отчетности в формате Excel (по Excel даже проводил обучающие курсы). Занимался продвижением сайта , SEO-продвижением. Работа в системах GoogleAnalytics, Yandex.metrica, Google Adwords. Разработкой и проведением рекламных кампаний.
Личные качества:коммуникабельность, внимательность, решительность, быстрая обучаемость,
стрессоустойчивость, работоспособность, креативное мышление; нацеленность на
результат; ответственность.
Хобби: спорт (футбол,теннис), литература (историческая, биографическая).
ПК - продвинутый пользователь(работа в программах пакета MS Office, в том числе Excel, Access, PowerPoint,
Word, а также MS Project, Project Expertи др.).
Обладаю опытом созданияпрезентаций для различных заказчиков (в том числе презентация для Белорусской
Федерации Баскетбола с проектом проведения молодежного чемпионата мира в нашей
стране, победившая в тендере).