Большой опыт работы с презентациями, а также в MS Excel.

Образование высшее, 2017, Белорусский государственный университет, Экономический факультет, Менеджмент.

Есть опыт работы аналитиком и специалистом по интернет продвижению и веб-аналитике. Готовил большой объем отчетности в формате Excel (по Excel даже проводил обучающие курсы). Занимался продвижением сайта , SEO-продвижением. Работа в системах GoogleAnalytics, Yandex.metrica, Google Adwords. Разработкой и проведением рекламных кампаний.

Личные качества:коммуникабельность, внимательность, решительность, быстрая обучаемость,

стрессоустойчивость, работоспособность, креативное мышление; нацеленность на

результат; ответственность.

Хобби: спорт (футбол,теннис), литература (историческая, биографическая).

ПК - продвинутый пользователь(работа в программах пакета MS Office, в том числе Excel, Access, PowerPoint,

Word, а также MS Project, Project Expertи др.).

Обладаю опытом созданияпрезентаций для различных заказчиков (в том числе презентация для Белорусской

Федерации Баскетбола с проектом проведения молодежного чемпионата мира в нашей

стране, победившая в тендере).