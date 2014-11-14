Могу предоставить:
- Обслуживание и SEO-продвижение сайтов‚ страниц в социальных сетях‚ размещение рекламы в интернете, скрытый маркетинг на форумах; отслеживание и подавление негатива в адрес компании;
- Информационное наполнение и сопровождение сайта;
- Постоянное взаимодействие с Google Analytics и Яндекс.Метрика;
- создание отчётов
- анализ
- Работа с контентом сайтов компании (наполнение, редактирование, форматирование)
- Аналитика и мониторинг позиций в выдаче‚ анализ эффективности продвижения (запросов‚ посещаемости‚ аудитории сайта)
- Разработка рекламных компаний Google AdWords и Яндекс.Директ
Знание и навык работы с CVS:
- SVN
- Git (
- Github
- HG
- Ответственность;
- Пунктуальность;
- Анонимность компании.
Действие аккаунта приостановлено!