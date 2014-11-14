Могу предоставить:

- Обслуживание и SEO-продвижение сайтов‚ страниц в социальных сетях‚ размещение рекламы в интернете, скрытый маркетинг на форумах; отслеживание и подавление негатива в адрес компании;

- Информационное наполнение и сопровождение сайта;

- Постоянное взаимодействие с Google Analytics и Яндекс.Метрика;

- создание отчётов

- анализ

- Работа с контентом сайтов компании (наполнение, редактирование, форматирование)

- Аналитика и мониторинг позиций в выдаче‚ анализ эффективности продвижения (запросов‚ посещаемости‚ аудитории сайта)

- Разработка рекламных компаний Google AdWords и Яндекс.Директ

Знание и навык работы с CVS:

- SVN

- Git (

- Github

- HG

- Ответственность;

- Пунктуальность;

- Анонимность компании.