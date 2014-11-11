DKNikolaev

Сайты, интернет-магазины и web-дизайн ручной работы.
Опыт в web-индустрии более 5 лет. Сертифицированный партнер Битрикс, WebAsyst, Яндекс.Web-разработка:
Разработка Landing page, сайтов-визиток, корпоративных сайтов, интернет-каталогов, интернет-магазинов, создание сайтов "под ключ”.
Работа c различными CMS: Bitrix, WebAsyst, WordPress, Joomla, Opencart, VirtueMart, Magento и др.
Доработка сайтов, верстка, написание скриптов, установка.
Создание интернет-магазинов различной направленности и объема контента.
Работа с поисковыми системами Google и Yandex, анализ конкурентов, SEO-оптимизация, продвижение интернет-ресурса в топовые позиции по определенным запросам.
Работа с Яндекс.Директ, Google Adwords
Примеры работ - по запросу.
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