DKNikolaev

Сайты, интернет-магазины и web-дизайн ручной работы.

Опыт в web-индустрии более 5 лет. Сертифицированный партнер Битрикс, WebAsyst, Яндекс.Web-разработка:

Разработка Landing page, сайтов-визиток, корпоративных сайтов, интернет-каталогов, интернет-магазинов, создание сайтов "под ключ”.

Работа c различными CMS: Bitrix, WebAsyst, WordPress, Joomla, Opencart, VirtueMart, Magento и др.

Доработка сайтов, верстка, написание скриптов, установка.

Создание интернет-магазинов различной направленности и объема контента.

Работа с поисковыми системами Google и Yandex, анализ конкурентов, SEO-оптимизация, продвижение интернет-ресурса в топовые позиции по определенным запросам.

Работа с Яндекс.Директ, Google Adwords

Примеры работ - по запросу.