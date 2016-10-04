Я студент МИРЭА, направление – информационные системы и технологии. Сертифицированный Python-разработчик (опыт программирования - 2 года), пишу скрипты под любые цели, есть опыт написания приложений с помощью PyQt. Занимаюсь версткой сайтов на HTML5/CSS3 с использованием инструментов веб-фреймворка Django (один из последних проектов: http://carbon-service.ru). Знаком с технологий selenium. Работаю с базами данных. Свободно владею английским и французским языками, перевожу и редактирую тексты, пишу статьи.

Ответственный, обязательный, исполнительный. Буду рад сотрудничеству!