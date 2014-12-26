Рерайт, копирайт, редактирование, корректура

Журналист со стажем работы в СМИ с 1998 года ищет работу по написанию/редактированию/корректуре текстов. Предпочтительно по направлению бизнес/финансы, однако имеется опыт редактирования популярного журнала медицинского направления ("Тело человека"). Безупречная грамотность, опыт работы как в Интернет-изданиях "Газета.Ru", GZT.Ru, так и в режиме распределенного офиса через Интернет ("Тело человека"). Частичная или полная занятость.