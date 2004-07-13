DKorn13

Дарья DKorn13

 
19 летРоссия/Сургут
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Монтаж видеороликов

Здравствуйте! 

Я занимаюсь монтажем небольших видеороликов ( до 30 минут). В данной сфере уже достаточно продолжительный промежуток времени. В начале монтировала на различных программах на телефоне. Постепенно перешла в Sony Vegas. Монтировала видеоролики для ютуб канала(различного рода "Влоги" из поездок). Монтирую видеоролики для соц.сети тикток и инстаграм. 

Работаю в таких программах как Sony Vegas pro 13, Adobe premier pro, Rush.

Всегда открыта для сотрудничества.