Монтаж видеороликов

Здравствуйте!

Я занимаюсь монтажем небольших видеороликов ( до 30 минут). В данной сфере уже достаточно продолжительный промежуток времени. В начале монтировала на различных программах на телефоне. Постепенно перешла в Sony Vegas. Монтировала видеоролики для ютуб канала(различного рода "Влоги" из поездок). Монтирую видеоролики для соц.сети тикток и инстаграм.

Работаю в таких программах как Sony Vegas pro 13, Adobe premier pro, Rush.

Всегда открыта для сотрудничества.