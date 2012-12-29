Редактирование/корректирование, перевод документов, описания, постинг.
Высшее образование (специальность: учитель русского языка и литературы, красный диплом) + 5 лет профильного физико-технического образования в школе, из чего следует отличное знание русского языка, литературы, грамотность и владение ПК. Обязательность и честность гарантирую.
Занимаюсь редактированием и корректированием текстовых материалов различной сложности (это могут быть статьи, дипломы, письма, документы и т. д.).
Перевожу документы с азербайджанского языка; редактирую переводы.
Опыт корректорской/редакторской работы - 2 года.
ICQ 627201647
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена.
$3
10 баллов
12 лет назад
Очень понравилась работа данного исполнителя (заказывала корректировку текста). Судя по тому, как Валентина способна объяснить каждую увиденную ей ошибку, она действительно разбирается в правилах русс.языка. Всем рекомендую:)
Ответный отзыв
Татьяна - прекрасный заказчик, дает четкие указания, достойную оплату (точнее, предоплату), доброжелательна и всегда на связи. В общем, все, что нужно фрилансеру. Рекомендую всем!
$10
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель. Большое спасибо за ваши труды! Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. 10 баллов без сомнения.
Ответный отзыв
С удовольствием пишу положительный отзыв. Работаю уже больше месяца, так что могу отметить плюсы с полной ответственностью: уважительное отношение, адекватный руководитель, который всегда на связи, своевременная постоянная оплата, интересный материал :) Рекомендую всем, оценка 10 баллов без сомнения!
$10
10 баллов
12 лет назад
Все сделано отлично, спасибо! Всем рекомендую Валентину!
$5
10 баллов
12 лет назад
Оперативная работа Спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество и своевременную оплату :) Буду рада работать еще :)
Редактирование и Корректура
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга