Редактирование/корректирование, перевод документов, описания, постинг.

Высшее образование (специальность: учитель русского языка и литературы, красный диплом) + 5 лет профильного физико-технического образования в школе, из чего следует отличное знание русского языка, литературы, грамотность и владение ПК. Обязательность и честность гарантирую.

Занимаюсь редактированием и корректированием текстовых материалов различной сложности (это могут быть статьи, дипломы, письма, документы и т. д.).

Перевожу документы с азербайджанского языка; редактирую переводы.

Опыт корректорской/редакторской работы - 2 года.

[email protected]

ICQ 627201647