DLM_teacher

Валентина DLM_teacher

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Редактирование/корректирование, перевод документов, описания, постинг.

Высшее образование (специальность: учитель русского языка и литературы, красный диплом) + 5 лет профильного физико-технического образования в школе, из чего следует отличное знание русского языка, литературы, грамотность и владение ПК. Обязательность и честность гарантирую.

Занимаюсь редактированием и корректированием текстовых материалов различной сложности (это могут быть статьи, дипломы, письма, документы и т. д.).

Перевожу документы с азербайджанского языка; редактирую переводы.

Опыт корректорской/редакторской работы - 2 года.

[email protected]

ICQ 627201647

Отзывы заказчиков

ArtyomVladim
Артем 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Перевод с грузинского и азербайджанского
Работа выполнена.
kiska21
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Корректировка.
Очень понравилась работа данного исполнителя (заказывала корректировку текста). Судя по тому, как Валентина способна объяснить каждую увиденную ей ошибку, она действительно разбирается в правилах русс.языка. Всем рекомендую:)
Татьяна - прекрасный заказчик, дает четкие указания, достойную оплату (точнее, предоплату), доброжелательна и всегда на связи. В общем, все, что нужно фрилансеру. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
sergeypolik
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Требуется редактор
Отличный исполнитель. Большое спасибо за ваши труды! Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. 10 баллов без сомнения.
С удовольствием пишу положительный отзыв. Работаю уже больше месяца, так что могу отметить плюсы с полной ответственностью: уважительное отношение, адекватный руководитель, который всегда на связи, своевременная постоянная оплата, интересный материал :) Рекомендую всем, оценка 10 баллов без сомнения!
Ответный отзыв
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Нужно сделать в Excel список-обзор компаний
Все сделано отлично, спасибо! Всем рекомендую Валентину!
MISHA
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Набор текста с картинки
Оперативная работа Спасибо.
Спасибо за сотрудничество и своевременную оплату :) Буду рада работать еще :)
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $10
от 1 дня
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