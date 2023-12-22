Дмитрий

Привет, меня зовут Дмитрий, я специализируюсь на изготовлении видео под заказ, в основном это поздравления от всего сердца (с днем рождения, юбилеем, новым годом, 8 марта, днем защитника отечества, рождением сына и многое другое... Признания в любви, знаки внимания любимой половинке, лав-стори. Впрочем я могу смонтировать рекламу или презентацию, но больше всего мне нравиться работа, где требуется индивидуальный подход.

Мы не всегда имеем возможность поздравить человека лично, но в эру фейсбука, инстаграма и ютуба вы можете обратиться к близкому через видео, в которое вложили свое личное, что может быть ценнее, как знак внимания.

В работе я использую фото и видео-материал того, кому адресовано видео, ваши идеи и пожелания, стихи, возможно ваши, возможно позаимствованные из интернета. Примеры смотрите в портфолио. Буду рад сотрудничеству.