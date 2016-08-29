Системный администратор, настройка сетей и серверов

Креативный и амбициозный специалист, способен решать трудные задачи. Работал в поддержке клиентов 2 года, после переведен на должность инженера сетевых технологий. За время общего стажа 4 года приобрел навык конфигурирования операционных систем (Windows Server 2008R2), настройка домена и поддержка инфраструктуры предприятия.

Готов к любому сотрудничеству. В наличии сертификаты Центра компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ имени Баумана Н.Э.