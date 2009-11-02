Член Союза дизайнеров Украины
Член Ассоциации дизайнеров-графиков «4-й Блок»
2008 Конкурс графического дизайна «Грандизайно!», Челябинск / гран-при
2008 International Poster Biennale in Warsaw, Poland / шорт-лист
2007 Graphis. Logo Design 7 (New York) / золото
2007 Good 50x70 (Milan) / призер
2007 Международный конкурс плаката и компьютерной анимации «АнтиСПИД-Украина» / шорт-лист
2007 Graphis. Poster Annual 2007 (New York) / золото
2007 Международный конкурс Identity «Best of the Best 2007» (Москва) / 1 место (логотип)
2006 Киевский Международный Фестиваль Рекламы / 1 место (оригинальные бизнес-сувениры), 2 место (корпоративный стиль)
2004 Киевский Международный Фестиваль Рекламы / 2 место (корпоративный стиль), 3 место (плакат)
2004 REX (Киев) / 2 место (открытка), 2 место (корпоративный стиль)
2004 Всероссийская выставка-конкурс товарных знаков «Золотая Блоха» / топ-лист
2002 Киевский Международный Фестиваль Рекламы / 2 место (корпоративный стиль), 3 место (корпоративный стиль)
2002 Межрегиональный Фестиваль-диалог рекламистов в Санкт-Петербурге / 2 место (логотип)
2001 Киевский Международный Фестиваль Рекламы / 1 место (корпоративный стиль)
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