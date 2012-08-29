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DOASAN
DOASAN
86 лет
Украина
/
Прилуки
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
(-1)
Люблю работать с научной литературой. Как левша имею оригинальное мышление.
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей
Schiller22
41 год
Россия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
36 отзывов
$50
0 баллов
11 лет назад
Набор текста со скан. страниц (100 выпусков)
Взяв работу, не выполнил её, и не вышел на связь в назначенный срок.
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Отзывы заказчиков
1
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