DOASAN

Ывпы DOASAN

 
86 летУкраина/Прилуки
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Люблю работать с научной литературой. Как левша имею оригинальное мышление.
Отзывы заказчиков
Schiller22
Сергей 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
0 баллов
11 лет назад
Набор текста со скан. страниц (100 выпусков)
Взяв работу, не выполнил её, и не вышел на связь в назначенный срок.