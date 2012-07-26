С радостью возьмусь за копирайтинг или рерайтинг

Доброго времени суток уважаемые заказчики

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Услуги:

1)Копирайт;

2)Рерайт;

3)Перевод(только англ.яз)

4)Стихи

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Цены услуг:

Копирайтинг: 1$ за 1000 символов без пробелов;

Рерайтинг: 1-2$ за 1000 символов без пробелов;

Перевод: 3-5$ за 1000 символов без пробелов.

Стихи: 10$ за 1000 символов без пробелов.

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Связь:

Через ЛС, Skype, oovoo, возможна связь по телефону.

Выходных нет.

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Условия нашего сотрудничества:

- Обговариваем детали работы;

- Высылаете мне четкое ТЗ;

- Выбираете меня исполнителем проекта.

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ОПЛАТА: WebMoney - WMZ>WMR>

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Обращайтесь, я всегда готов Вам помочь.

C уважением, Игорь.