Доброго времени суток уважаемые заказчики
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Услуги:
1)Копирайт;
2)Рерайт;
3)Перевод(только англ.яз)
4)Стихи
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Цены услуг:
Копирайтинг: 1$ за 1000 символов без пробелов;
Рерайтинг: 1-2$ за 1000 символов без пробелов;
Перевод: 3-5$ за 1000 символов без пробелов.
Стихи: 10$ за 1000 символов без пробелов.
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Связь:
Через ЛС, Skype, oovoo, возможна связь по телефону.
Выходных нет.
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Условия нашего сотрудничества:
- Обговариваем детали работы;
- Высылаете мне четкое ТЗ;
- Выбираете меня исполнителем проекта.
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ОПЛАТА: WebMoney - WMZ>WMR>
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Обращайтесь, я всегда готов Вам помочь.
C уважением, Игорь.