ПОДНИМУ РЕЙТИНГ САЙТА В СЕТИ WOT

У меня серебряный аккаунт WOT и большой опыт выполнения заказов. Также, есть проверенная, огромная база исполнителей, с активными аккаунтами Rookie, Bronze, Silver., готовых оценить ВАШ сайт. После чего рейтинг у сайта гарантированно увеличится, и будет иметь зеленый цвет !

В заказ входят 20 оценок, 1 позитивный отзыв – комментарий от активных пользователей WOT.

ВЫСЫЛАЮ ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ!

ПЛЮС БОНУС, КАЖДОМУ ЗАКАЗЧИКУ ОТ МЕНЯ!

Положительная репутация WOT даёт Вам следующие преимущества :

1. Значительно увеличивает доверие пользователей к Вашему сайту!

2. При зеленом рейтинге пользователь выберет именно Ваш сайт из поисковой выдачи!

3. Даже если Вашему сайту поставят отрицательные рейтинги, уменьшается риск падения репутации сайта до низких оценок. Чаще всего низкий рейтинг ставят конкуренты...

WOT – это сервис на основе сообщества, который показывает, каким сайтам можно доверять по мнению пользователей. WOT помогает защититься от попыток мошенничества, фишинга и неудачного опыта онлайн-покупок.

Значки репутации видны в результатах поисковых систем, в социальных сетях, электронных письмах, и на некоторых других популярных сайтах.

Они показывают, насколько другие пользователи доверяют сайту.