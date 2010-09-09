Поддержка пользователей ПК, работа с:
геофизическими регистраторами Блик 1,2,3 – производство г. Саратов. Гектор – производство г. Уфа, программируемым скважинным оборудованием.
Знание Microsoft Windows, Office. Linux,. PhotoShop, CorlDraw. Поддержка программного обеспечения КИП: GeoOffice, Прайм, Solver. Установка, настройка сети Lan, настройка беспроводных сетей, ADSL модемов.
Ремонт и настройка ПК, ремонт принтеров и МФУ.
Администрирование компьютерной сети предприятия.
Обеспечение стабильного функционирования компьютерной сети‚ оборудования и ПО.
Установка и конфигурирование систем.
Обеспечение информационной защиты.
Защита от вирусов‚ обновление антивирусных баз.
Организация доступа к локальным и глобальным сетям.
Установка и поддержка ПО.
Обеспечение ввода в эксплуатацию и подключение к сети нового оборудования.