Инженер - программист нефтегазовой отрасли.

Поддержка пользователей ПК, работа с:

геофизическими регистраторами Блик 1,2,3 – производство г. Саратов. Гектор – производство г. Уфа, программируемым скважинным оборудованием.

Знание Microsoft Windows, Office. Linux,. PhotoShop, CorlDraw. Поддержка программного обеспечения КИП: GeoOffice, Прайм, Solver. Установка, настройка сети Lan, настройка беспроводных сетей, ADSL модемов.

Ремонт и настройка ПК, ремонт принтеров и МФУ.

Администрирование компьютерной сети предприятия.

Обеспечение стабильного функционирования компьютерной сети‚ оборудования и ПО.

Установка и конфигурирование систем.

Обеспечение информационной защиты.

Защита от вирусов‚ обновление антивирусных баз.

Организация доступа к локальным и глобальным сетям.

Установка и поддержка ПО.

Обеспечение ввода в эксплуатацию и подключение к сети нового оборудования.