DONNN

Гость DONNN

 
40 летРоссия/Барнаул
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Развитие интернет-проектов от "сайта-визитки" до отраслевых порталов.

Создание и развитие сети порталов под единым брендом.

Например Terra-mebel.ru

  • Натянуть сайт на CMS

    $100

    Надо простой сайт (~8 страничек) нацепить на систему управления сайтом. Так, чтобы была возможность изменять контент, чтобы был поиск по сайту, и возможность прицепить в последующем дополнительные модули вроде новостной ленты и фотогалереи.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт для сайта

    Нужен скрипт сайта по продаже фотографий с моментальной доставкой после поступления денег на счёт. Фотографии продаются пакетами по 10-20 фотографий в одном пакете , в трёх вариантах.

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
VistaSolutions
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$500
10 баллов
16 лет назад
Натянуть сайт на CMS
Заказчик предоставил всю необходиму информацию. Проект был сделан за сутки. Быстро, четко, оперативно. Очень понравилось, что заказчик всегда был "на связи", и любой вопрос решался "за 5 минут". С уважением, компания "Виста Солюшенс".
Отлично! Сотрудничаю уже не в первый раз, и неизменно остаюсь доволен. В первую очередь доволен оперативностью. На связи практически круглосуточно. Работают так же быстро, как получают деньги :) Все возникшие вопросы были решены в онлайн-режиме. Хорошее человеческое отношение, да и CMS-ка вроде бы тоже неплохая. Вобщем я доволен. Удачи!
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