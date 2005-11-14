Надо простой сайт (~8 страничек) нацепить на систему управления сайтом. Так, чтобы была возможность изменять контент, чтобы был поиск по сайту, и возможность прицепить в последующем дополнительные модули вроде новостной ленты и фотогалереи.
Развитие интернет-проектов от "сайта-визитки" до отраслевых порталов.
Создание и развитие сети порталов под единым брендом.
Например Terra-mebel.ru
Действие аккаунта приостановлено!
- $100Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен16 лет назад
в страничку надо будет вставить форму отправки на е-майл. в форме 4 поля: 1 - Контактное лицо - Текстовое поле 2 - E-mail - Текстовое поле 3 - что заказываете - Textarea 4 - Реквизты - TextareaВеб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $5
Вставить несколько детских скриптов. ТЗ прилагаетсяВеб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужен скрипт сайта по продаже фотографий с моментальной доставкой после поступления денег на счёт. Фотографии продаются пакетами по 10-20 фотографий в одном пакете , в трёх вариантах.Веб-программирование17 заявокЗакрыт18 лет назад
Отзывы фрилансеров
$500
10 баллов
16 лет назад
Заказчик предоставил всю необходиму информацию. Проект был сделан за сутки. Быстро, четко, оперативно. Очень понравилось, что заказчик всегда был "на связи", и любой вопрос решался "за 5 минут". С уважением, компания "Виста Солюшенс".
Ответный отзыв
Отлично! Сотрудничаю уже не в первый раз, и неизменно остаюсь доволен. В первую очередь доволен оперативностью. На связи практически круглосуточно. Работают так же быстро, как получают деньги :) Все возникшие вопросы были решены в онлайн-режиме. Хорошее человеческое отношение, да и CMS-ка вроде бы тоже неплохая. Вобщем я доволен. Удачи!