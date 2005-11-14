Отлично! Сотрудничаю уже не в первый раз, и неизменно остаюсь доволен. В первую очередь доволен оперативностью. На связи практически круглосуточно. Работают так же быстро, как получают деньги :) Все возникшие вопросы были решены в онлайн-режиме. Хорошее человеческое отношение, да и CMS-ка вроде бы тоже неплохая. Вобщем я доволен. Удачи!