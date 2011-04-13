DR-YuriY

Юрий Михайлович DR-YuriY

 
42 годаРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $400
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга