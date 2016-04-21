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Образование:
- Полное высшее. Закончил Национальный юридический университет им. Я. Мудрого, Международный-правовой факультет. Имею степень магистра по международному частному праву.
- Копирайтером - 4 года (с 2012 года).
- В сфере бизнеса - 6 лет (с 2010 года).
- Сео-копирайтинг.
- Рерайтинг.
- Копирайтинг.
- LSI-копирайтинг.
- Бизнес.
- Экономика.
- Юриспруденция.
- Психология.
- Отношения.
- Автомобили.
- Электронные деньги и обменники.
- Бизнес-консультирование. Час работы от 100 до 250 гривен.
- Независимая бизнес-аналитика. Цена от 1000 гривен.
- Составление бизнес-планов. Цена от 30 $
- Привлечение инвестиций в ваш проект. Цена 25% комиссионных от привлеченного капитала.
- Аудиторское и бухгалтерское сопровождение. Цена договорная.
- Регистрация ЧП, ООО, различных форм налогообложения. Цена договорная.