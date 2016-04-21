Быстрое и качественное решение ваших проблем!

Образование:

Полное высшее. Закончил Национальный юридический университет им. Я. Мудрого, Международный-правовой факультет. Имею степень магистра по международному частному праву.

Копирайтером - 4 года (с 2012 года).

В сфере бизнеса - 6 лет (с 2010 года).

Сео-копирайтинг.

Рерайтинг.

Копирайтинг.

LSI-копирайтинг.

Бизнес.

Экономика.

Юриспруденция.

Психология.

Отношения.

Автомобили.

Электронные деньги и обменники.

Бизнес-консультирование. Час работы от 100 до 250 гривен.

Независимая бизнес-аналитика. Цена от 1000 гривен.

Составление бизнес-планов. Цена от 30 $

Привлечение инвестиций в ваш проект. Цена 25% комиссионных от привлеченного капитала.

Аудиторское и бухгалтерское сопровождение. Цена договорная.

Регистрация ЧП, ООО, различных форм налогообложения. Цена договорная.

Также провожу бизнес-тренинги для школьников старших классов и начинающих бизнесменов.