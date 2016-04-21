DRowdy

Юрий DRowdy

 
33 годаУкраина/Запорожье
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Быстрое и качественное решение ваших проблем!

Образование:

  • Полное высшее. Закончил Национальный юридический университет им. Я. Мудрого, Международный-правовой факультет. Имею степень магистра по международному частному праву.
Опыт работы: 

  • Копирайтером - 4 года (с 2012 года).
  • В сфере бизнеса - 6 лет (с 2010 года).
Предоставляю следующие услуги по работе с текстами: 

  • Сео-копирайтинг.
  • Рерайтинг.
  • Копирайтинг.
  • LSI-копирайтинг.
Тематики, на которые я пишу: 

  • Бизнес.
  • Экономика.
  • Юриспруденция.
  • Психология.
  • Отношения.
  • Автомобили.
  • Электронные деньги и обменники.
Предлагаю следующие услуги: 

  • Бизнес-консультирование. Час работы от 100 до 250 гривен.
  • Независимая бизнес-аналитика.  Цена от 1000 гривен.
  • Составление бизнес-планов. Цена от 30 $
  • Привлечение инвестиций в ваш проект.  Цена 25% комиссионных от привлеченного капитала.
  • Аудиторское и бухгалтерское сопровождение. Цена договорная.
  • Регистрация ЧП, ООО, различных форм налогообложения. Цена договорная.
Также провожу бизнес-тренинги для школьников старших классов и начинающих бизнесменов.
LSI-копирайтинг