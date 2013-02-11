DSblizzard

Программист на Python

Лутцев Евгений Геннадьевич

Адрес: Минск, ул. Руссиянова, 13/3 кв. 167

Домашний телефон: +375 287-02-91

Сотовый телефон: 8-033-374-33-46

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 22.08.1983

Семейное положение: холост

Желаемая должность: программист на Python.

Навыки и опыт по специальности:

Учебные задания:

Разработка 2-х и 3-хзвенных приложений, работающих с БД

Разработка простой СУБД на C++ и Qt

Разработка простой трехмерной игры на C++ и Ogre

Программы, написанные в основном для себя и с целью продажи в дальнейшем:

Разработка персонального планировщика на Python и PyQt (диплом бакалавра)

Разработка макро-языка на Python (похож на M4)

Разработка языка программирования с ленивой семантикой, близкого к Lisp и его конвертера в Python и Lua.

Разработка 3-х сайтов на Python+Django.

Разработка парсер-интерпретатора для обработки подмножества естественного языка на Python (магистерская диссертация)

Владение языками программирования, фреймворками и т. д.:

Средний уровень:

Python - ~ 5 лет

Pascal - ~ 4 года

Django, PostgreSQL. HTML+CSS - ~ 2 года

Начальный-средний уровень:

С, Qt, JavaScript и jQuery, Apache, С++, Common Lisp, Assembler x86-32, Git, MySQL, Delphi, 1С

Теоретические знания:

PHP, Java, Lua, Ruby

ОС:

Windows - в основном пишу в ней, используя Notepad2 + PyScripter

Linux - уверенный пользователь

Образование: высшее

09.2010 - 06.2012 - Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск), факультет матмоделирования и процессов управления, магистр по направлению "Программная инженерия"

09.2006 - 06.2010 - Тихоокеанский государственный университет, ФММиПУ, бакалавр техники и технологии, специальность "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"

09.2001 - 06.2004 - Индустриально-экономический колледж (Хабаровск), техник КИПиА

09.2000 - 06.2001 - 1 курс Новосибирского Гос. Университета, механико-математический факультет

09.1999 - 06.2000 - Физматшкола при НГУ (Новосибирск, спецкурсы: решение олимпиадных задач по математике, программирование на языке Pascal)

Последние места работы:

С 08.2012 работал по договорам (разрабатывал сайты на Python+Django)

08.2011 - 05.2012 - Дальсофт (Хабаровск), программист 1С

03.2007 - 09.2008 - ИПМ ДВО РАН, старший лаборант - кодирование математических алгоритмов на Common Lisp и Maple

08.2005 - 08.2006 - прокуратура Хабаровского края, специалист 1-й категории (системный администратор).

Персональная информация

Готов к работе в команде и индивидуально. Коммуникабелен,

стрессоустойчив. Выполняю работу в срок (способен четко оценить сроки выполнения задачи). Свободно читаю литературу по специальности на английском языке. Вредных привычек нет.

Интересы: разработка языков программирования и трансляторов для них, обработка естественного языка, генетическое программирование.