DSblizzard

Лутцев Евгений Геннадьевич
Адрес: Минск, ул. Руссиянова, 13/3 кв. 167
Домашний телефон: +375 287-02-91
Сотовый телефон: 8-033-374-33-46
E-mail: [email protected]
Дата рождения: 22.08.1983
Семейное положение: холост
Желаемая должность: программист на Python.
Навыки и опыт по специальности:
Учебные задания:
Разработка 2-х и 3-хзвенных приложений, работающих с БД
Разработка простой СУБД на C++ и Qt
Разработка простой трехмерной игры на C++ и Ogre
Программы, написанные в основном для себя и с целью продажи в дальнейшем:
Разработка персонального планировщика на Python и PyQt (диплом бакалавра)
Разработка макро-языка на Python (похож на M4)
Разработка языка программирования с ленивой семантикой, близкого к Lisp и его конвертера в Python и Lua.
Разработка 3-х сайтов на Python+Django.
Разработка парсер-интерпретатора для обработки подмножества естественного языка на Python (магистерская диссертация)
Владение языками программирования, фреймворками и т. д.:
Средний уровень:
Python - ~ 5 лет
Pascal - ~ 4 года
Django, PostgreSQL. HTML+CSS - ~ 2 года
Начальный-средний уровень:
С, Qt, JavaScript и jQuery, Apache, С++, Common Lisp, Assembler x86-32, Git, MySQL, Delphi, 1С
Теоретические знания:
PHP, Java, Lua, Ruby
ОС:
Windows - в основном пишу в ней, используя Notepad2 + PyScripter
Linux - уверенный пользователь
Образование: высшее
09.2010 - 06.2012 - Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск), факультет матмоделирования и процессов управления, магистр по направлению "Программная инженерия"
09.2006 - 06.2010 - Тихоокеанский государственный университет, ФММиПУ, бакалавр техники и технологии, специальность "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"
09.2001 - 06.2004 - Индустриально-экономический колледж (Хабаровск), техник КИПиА
09.2000 - 06.2001 - 1 курс Новосибирского Гос. Университета, механико-математический факультет
09.1999 - 06.2000 - Физматшкола при НГУ (Новосибирск, спецкурсы: решение олимпиадных задач по математике, программирование на языке Pascal)
Последние места работы:
С 08.2012 работал по договорам (разрабатывал сайты на Python+Django)
08.2011 - 05.2012 - Дальсофт (Хабаровск), программист 1С
03.2007 - 09.2008 - ИПМ ДВО РАН, старший лаборант - кодирование математических алгоритмов на Common Lisp и Maple
08.2005 - 08.2006 - прокуратура Хабаровского края, специалист 1-й категории (системный администратор).
Персональная информация
Готов к работе в команде и индивидуально. Коммуникабелен,
стрессоустойчив. Выполняю работу в срок (способен четко оценить сроки выполнения задачи). Свободно читаю литературу по специальности на английском языке. Вредных привычек нет.
Интересы: разработка языков программирования и трансляторов для них, обработка естественного языка, генетическое программирование.