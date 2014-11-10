DSsvetlana

Светлана DSsvetlana

 
40 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Качество, грамотность и короткие сроки - это мои приоритеты в работе!

Давайте знакомиться?!  

Меня зовут Светлана!

Я готова к большим объемам работы.

Копирайт и рерайт на все возможные темы, прозы, поздравления, стихотворения, статьи - это все то, чем я занимаюсь и все то, что я люблю! Я много читаю и много пишу. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество и интересные заказы! Быстрое и качественное выполнение - гарантирую!)

Копирайтинг
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$1/час
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга