Качество, грамотность и короткие сроки - это мои приоритеты в работе!

Давайте знакомиться?!

Меня зовут Светлана!

Я готова к большим объемам работы.

Копирайт и рерайт на все возможные темы, прозы, поздравления, стихотворения, статьи - это все то, чем я занимаюсь и все то, что я люблю! Я много читаю и много пишу. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество и интересные заказы! Быстрое и качественное выполнение - гарантирую!)