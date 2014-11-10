Качество, грамотность и короткие сроки - это мои приоритеты в работе!
Давайте знакомиться?!
Меня зовут Светлана!
Я готова к большим объемам работы.
Копирайт и рерайт на все возможные темы, прозы, поздравления, стихотворения, статьи - это все то, чем я занимаюсь и все то, что я люблю! Я много читаю и много пишу. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество и интересные заказы! Быстрое и качественное выполнение - гарантирую!)
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Стихи, Песни и Проза
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