Корректор / редактор (удаленно)

Выполняю вычитку текстов (корректура/редактура) + форматирование под шаблоны и требования заказчика в любых форматах документов и презентаций, вплоть до обработки и перерисовки изображений и диаграмм под корпоративные цвета компании (MS Office, iOS Office, а также PDF).

Опыт работы в данной сфере - более пяти лет, сначала в штате консалтинговой компании FORMATTA, затем по подряду и на фрилансе с ведущими консультантами и компаниями России, такими как BIRC, SHL Russia&CIS и др.

В настоящее время занимаюсь семейным бизнесом, периодически получаю заказы от проверенных клиентов, и всегда готова к сотрудничеству с новыми.