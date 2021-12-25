Звукорежиссер/Sound designer

ПОРТФОЛИО ПО ССЫЛКЕ: https://drive.google.com/drive/folders/1Po1fub9CRxm94ulZeNLXXdwxR1c9pNIV?usp=sharing

Я занимаюсь звукорежиссурой и саунд-дизайном более 5 лет, есть опыт работы на студии звукозаписи штатным аранжировщиком, а так же написанием музыки для игр. Пишу музыку различных жанров и направлений.

Владею игрой на нескольких инструментах (гитара, бас-гитара, ударные, укулеле). Знаю основы мастеринга и сведения трека.

В совершенстве владею fl studio и ableton.

А также у меня есть высококачественные библиотеки со звуками и эффектами.

Постоянно пополняю свои знания и слежу за трендами в звуке и его обработке, изучаю оборудование. Всё портфолио вышлю на почту.

Ключевые навыки: хороший музыкальный вкус, креативное мышление, нестандартный подход к решениям задач, хорошее воображение, отличная слуховая память, коммуникабельность, ответственность.