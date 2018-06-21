Здравствуйте!Меня зовут Светлана! Япрактикующий интернет-маркетолог. Занимаюсь настройкой контекстной рекламы

Яндекс.Директ, Google AdWords.ЧЕМ Я МОГУБЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНА? ЕСЛИ Высобственник бизнеса:- Хотитеувеличить продажи?- Получатьбольше клиентов из интернета?- Сделатьсвое дело стабильным и предсказуемым?Я как размогу в этом помочь!С помощьюконтекстной рекламы, Вы будете получать постоянный поток клиентов и не

беспокоиться, о том, где их найти. Приграмотном сотрудничестве, и проведенном

анализе рынка: Вы узнаете плюсы и

минусы, слабые места конкурентов, как их можно обойти, сколько примерно можно

получать клиентов, за какой рекламный бюджет. Мы вместе определим цели, я разработаю план продвижения, создам

рекламную компанию «под ключ».Передсовместной работой полезно ознакомится:- Работаю слюбым бюджетом. - Срокнастройки рекламы в среднем 5 рабочих дней.- ЦЕНАсоздания РК в среднем 10 900 руб. (только Директ или AdWords), 15 900 (2

системы "под ключ"). ЕСЛИ создаем рекламную компанию не более, чем на

10 товаров, то ЦЕНА 3500 Яндекс (либо Гугл). На связи 7дней в неделю.Рабочийграфик с 11:00 до 23:00 по МСК. В это время мы легко сможем выйти на контакт. !!! ПОЛУЧИТЬКОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО !!!Напишите мнеhttps://vk.com/id482564070Илипозвоните: +7(930) 306-05-10WhatsApp: +7(930) 306-05-10Mail: [email protected]