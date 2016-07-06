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Профессиональные навыки:
Разработка приложений на PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, ASP, MS SQL Server, VBScript, VBA, Visual Basic, Delphi, Flash;
Знание CMS Joomla, DataLife Engine, Drupal, Order Master, AVE.cms, Simpla, OpenCart, ShopCMS, WordPress - настройка, поддержка, разработка. Создание отдельных страниц Landing Page
Настройка и администрирование серверов Apache, IIS;
Разработка, поддержка и продвижение сайта компании (размещение сайтов в поисковых системах, оптимизация для поисковых систем);
Создание административных интерфейсов к сайтам (движков, программирую темплэйтами);
знание работы баннерообменных сетей;
Разработка сложных бизнес-порталов и электронных бирж;
Создание баннеров во Flash и Gif Animator;
Создание дизайнов для сайтов и информационных систем;
Разработка логотипов;
Создание рекламных постеров, календарей, рекламных блоков в газете;
Работа в графических и программных редакторах PhotoShop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia Fireworks, 3ds MAX, Flash Аnimator, Ulead 3DCool, FreeHand, Dreamweaver, FrontPage и др.;