Разработка сайтов любого уровня сложности

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Профессиональные навыки:

Разработка приложений на PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, ASP, MS SQL Server, VBScript, VBA, Visual Basic, Delphi, Flash;

Знание CMS Joomla, DataLife Engine, Drupal, Order Master, AVE.cms, Simpla, OpenCart, ShopCMS, WordPress - настройка, поддержка, разработка. Создание отдельных страниц Landing Page

Настройка и администрирование серверов Apache, IIS;

Разработка, поддержка и продвижение сайта компании (размещение сайтов в поисковых системах, оптимизация для поисковых систем);

Создание административных интерфейсов к сайтам (движков, программирую темплэйтами);

знание работы баннерообменных сетей;

Разработка сложных бизнес-порталов и электронных бирж;

Создание баннеров во Flash и Gif Animator;

Создание дизайнов для сайтов и информационных систем;

Разработка логотипов;

Создание рекламных постеров, календарей, рекламных блоков в газете;

Работа в графических и программных редакторах PhotoShop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia Fireworks, 3ds MAX, Flash Аnimator, Ulead 3DCool, FreeHand, Dreamweaver, FrontPage и др.;