DZulfiya1986

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г. Уральск. Ул.Жазира,д.6

Моб. 8 777 478 91 00 8 711 226 78 34 [email protected]

[/table]Джумашева Зульфия Сабитовна[table]

Дата рождения

1.07.1986

Цель

Поиск перспективной работы

Опыт работы

Август 2007 — ноябрь 2007 супермаркет "ПАТЭРСОН" продавец-консультант квалифицированное консультирование клиентов по товарам, выкладка товара, поиск товара по складу

Образование

2001-2005 Оренбургский колледж экономики, статистики и нформатики Программное обеспечение вычислительной техни ки и автоматизированных систем, Специальность - техник-программист 2005-2010 Оренбургский Государственный Университет Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Специальность -инженер-программист

Другие навыки

Опытный пользователь ПК (Microsoft Office-Word, Excel, Internet Explorer, языки программирования Turbo Pascal, Fox Pro, Delfi, основы Си+, Visual Fox

Pro

Знания языков

Русский — свободно Английский — базовые знания Казахский — могу проходить интервью

Личные качества

Организаторские способности, целеустремленность, умение работать в команде, стремление к

повышению профессиональных навыков.

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