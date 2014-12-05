DZulfiya1986

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г. Уральск. Ул.Жазира,д.6
Моб. 8 777 478 91 00 8 711 226 78 34 [email protected]
[/table]Джумашева Зульфия Сабитовна[table]
Дата рождения
1.07.1986
Цель
Поиск перспективной работы
Опыт работы
Август 2007 — ноябрь 2007 супермаркет "ПАТЭРСОН" продавец-консультант квалифицированное консультирование клиентов по товарам, выкладка товара, поиск товара по складу
Образование
2001-2005 Оренбургский колледж экономики, статистики и нформатики Программное обеспечение вычислительной техни ки и автоматизированных систем, Специальность - техник-программист 2005-2010 Оренбургский Государственный Университет Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Специальность -инженер-программист
Другие навыки
Опытный пользователь ПК (Microsoft Office-Word, Excel, Internet Explorer, языки программирования Turbo Pascal, Fox Pro, Delfi, основы Си+, Visual Fox
Pro
Знания языков
Русский — свободно Английский — базовые знания Казахский — могу проходить интервью
Личные качества
Организаторские способности, целеустремленность, умение работать в команде, стремление к
повышению профессиональных навыков.
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