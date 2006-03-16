Я видеомонтажёр со стажем 1.5 года

Берусь за почти любые задания, но в основном делаю упор на:

FragMovie (создание игровых видео, где вы демонстрируете свои навыки)

СлайдШоу - видеомонтаж состоящий из ваших фото.

Проморолики - Рекламные видео



Что я не делаю:

Полные анимации - По типу мультфильмов

Любая работа с 3D графикой.

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От себя скажу, что я постараюсь максимально быстро и качественно сделать вам работу, по вашему вкусу и цвету, добавить ваши логотипы в видео, небольшую анимацию текста и дополнительные эффекты для вашего видео.

Мои требования:

Чётко поставленное задание.

Материал - зависит от того, что вам нужно сделать.

Адекватное общение.

Умение ждать.