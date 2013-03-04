D_Filinkova

Уровень образования:
1992 — 2002 гг. — языковая гимназия № 37 с углубленным изучением немецкого и английского языков
2002 — 2008 гг. — Уральский Государственный университет имени М. Горького, романо-германское отделение филологического факультета, специальность — переводчик — лингвист в сфере профессиональных коммуникаций 9немецкий и английский языки)
2006-2007 г. — языковая практика в Германии (Берлин)
Дополнительное образование:
1990 — 1994 гг. — балет-студия «Щелкунчик» при Государственном театре оперы и балета
1992 — 2000 гг. — Детская музыкальная школа № 3 г. Екатеринбурга по классу фортепиано
2007 г. — Курсы немецкого(City VHS) и английского языка(Albert-Einstein-Volkshochschule) в Берлине, экзамен Das kleine deutsche Sprachdiplom(Goethe Institut, Berlin) (знание немецкого языка на уровне носителя).
Профессиональные качества: коммуникабельность, точность, аккуратность, ответственность, пунктуальность, способность быстро усваивать любую информацию, порядочность.
Владение иностранными языками:
Немецкий (в совершенстве), английский (выше среднего), испанский (разговорный).
С 18 лет помимо переводов занимаюсь написанием статей и редактированием материалов (долгое время работала в издательстве в должности редактора). Поэтому достаточно грамотна)). Год училась и жила в Германии, сдала экзамен на знание немецкого языка на уровне носителя, который больше не надо подтверждать. Сейчас занимаю должность бренд-менеджера франчайзинговой компании, представляющей одну известную немецкую марку в России.