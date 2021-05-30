Я ❤ САЙТЫ

Привет!

Я помогу представить твой продукт в Интернете за счет создания продающего сайта, попадающего в сердце целевым аудиториям. Большая экспертность в создании сайтов для инфопродуктов (экспертов и онлайн школ).

Опыт в разработке сайтов 1,5 года.

Мои сайты не просто существуют. Клиенты с них хорошо зарабатывают

При разработке сайта всегда в голове держу главную цель — создать не просто картинку, а сайт, который будет приносить прибыль.

Почитай кейс: 744 000 руб за 1-й месяц работы сайта - https://www.figma.com/proto/MGxqC774DTQKWNOK3bDHiL/Upakovka_kuzmichev?scaling=min-zoom&node-id=44%3A0

Я веду блог для дизайнеров в ТИКТОКе

Приглашаю тебя -

https://vm.tiktok.com/ZSJMyNH24/

Напиши мне и я сделаю бесплатный аудит существующего сайта и расскажу, как можно увеличить количество клиентов