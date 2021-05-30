Я ❤ САЙТЫ
Привет!
Я помогу представить твой продукт в Интернете за счет создания продающего сайта, попадающего в сердце целевым аудиториям. Большая экспертность в создании сайтов для инфопродуктов (экспертов и онлайн школ).
Опыт в разработке сайтов 1,5 года.
Мои сайты не просто существуют. Клиенты с них хорошо зарабатывают
При разработке сайта всегда в голове держу главную цель — создать не просто картинку, а сайт, который будет приносить прибыль.
Почитай кейс: 744 000 руб за 1-й месяц работы сайта - https://www.figma.com/proto/MGxqC774DTQKWNOK3bDHiL/Upakovka_kuzmichev?scaling=min-zoom&node-id=44%3A0
Я веду блог для дизайнеров в ТИКТОКе
Приглашаю тебя -
https://vm.tiktok.com/ZSJMyNH24/
Напиши мне и я сделаю бесплатный аудит существующего сайта и расскажу, как можно увеличить количество клиентов
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Оборудование очистки и осветления топлива37 просмотров
- Оборудование очистки и осветления топлива45 просмотров
- Оборудование очистки и осветления топлива36 просмотров
- Дизайн сайта Наставничество по ТИКТОКу36 просмотров
- Сайт для Школы Японского языка33 просмотра