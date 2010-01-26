ПИСЬМЕННЫЕ И УСТНЫЕ ПЕРЕВОДЫ (КИТАЙСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ - В ЛЮБЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ И СОЧЕТАНИЯХ)
КВАЛИФИКАЦИЯ
Регионовед по специальности "Регионоведение"
ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 2003 – июнь 2008 Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Факультет гуманитарного образования
- Диплом с отличием
ОПЫТ РАБОТЫ
ООО "Первая Эскалаторно-Лифтовая Компания"
с 2009 Менеджер по ВЭД
ООО "Группа компаний ЭРТ"
апрель 2008 – ноябрь 2008 Менеджер по ВЭД
- Поиск поставщиков, переговоры с иностранными партнёрами (китайский, английский), переводческая деятельность
- Составление, подписание и отслеживание выполнения внешнеторговых контрактов
ЗАО Управляющая компания "Сибирский Берег"
февраль 2007 – март 2007 Стажёр
- Поиск и общение с иностранными контрагентами
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Языки: китайский – письменный и разговорный продвинутый, английский – письменный и разговорный продвинутый; армянский – начальный. Двухмесячный языковой курс в Китае. Языковой сертификат.
- Компьютер: MS Office, Internet Explorer, Opera, Adobe Photoshop – опытный пользователь, основные навыки работы с программами Parallels Plesk Control Panel и WordPress, а также с операционными системами MS Windows и Linux
- Сертификат о прохождении курса "Основы ВЭД"
- Водительские права категории "B"
- Военный билет
- Не женат. Хобби: спорт, чтение