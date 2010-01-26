Переводчик

ПИСЬМЕННЫЕ И УСТНЫЕ ПЕРЕВОДЫ (КИТАЙСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ - В ЛЮБЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ И СОЧЕТАНИЯХ)

КВАЛИФИКАЦИЯ

Регионовед по специальности "Регионоведение"

ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 2003 – июнь 2008 Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Факультет гуманитарного образования

- Диплом с отличием

ОПЫТ РАБОТЫ

ООО "Первая Эскалаторно-Лифтовая Компания"

с 2009 Менеджер по ВЭД

ООО "Группа компаний ЭРТ"

апрель 2008 – ноябрь 2008 Менеджер по ВЭД

- Поиск поставщиков, переговоры с иностранными партнёрами (китайский, английский), переводческая деятельность

- Составление, подписание и отслеживание выполнения внешнеторговых контрактов

ЗАО Управляющая компания "Сибирский Берег"

февраль 2007 – март 2007 Стажёр

- Поиск и общение с иностранными контрагентами

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Языки: китайский – письменный и разговорный продвинутый, английский – письменный и разговорный продвинутый; армянский – начальный. Двухмесячный языковой курс в Китае. Языковой сертификат.

- Компьютер: MS Office, Internet Explorer, Opera, Adobe Photoshop – опытный пользователь, основные навыки работы с программами Parallels Plesk Control Panel и WordPress, а также с операционными системами MS Windows и Linux

- Сертификат о прохождении курса "Основы ВЭД"

- Водительские права категории "B"

- Военный билет

- Не женат. Хобби: спорт, чтение