Верстка сайтов
Frontend-разработчик
Верстка сайтов по макету Figma любого объема и любой сложности
В своих работах использую:
- HTML5 (строго по методологии БЭМ);
- CSS3 с использованием препроцессора SASS, пишу все стили на SCSS, заказчику отдается чистый CSS файл без всего лишнего;
- JavaScript, jQuery;
- SVG-sprite;
- подключение API, при необходимости;
- Работаю со сборщиком проекта GULP;
- Git;
- Адаптивная и кроссбраузерная верстка, поэтапная демонстрация выполнения на собственном хостинге;
- есть опыт backend-разработки, понимание верстки под программирование сайта и дальнейшее расширение;
- выгрузка готовой верстки на хостинг заказчика
Я против войны в Украине!