Верстка сайтов

Frontend-разработчик

Верстка сайтов по макету Figma любого объема и любой сложности

В своих работах использую:

- HTML5 (строго по методологии БЭМ);

- CSS3 с использованием препроцессора SASS, пишу все стили на SCSS, заказчику отдается чистый CSS файл без всего лишнего;

- JavaScript, jQuery;

- SVG-sprite;

- подключение API, при необходимости;

- Работаю со сборщиком проекта GULP;

- Git;

- Адаптивная и кроссбраузерная верстка, поэтапная демонстрация выполнения на собственном хостинге;

- есть опыт backend-разработки, понимание верстки под программирование сайта и дальнейшее расширение;

- выгрузка готовой верстки на хостинг заказчика